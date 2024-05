Chuvas afetam fase final de safras de soja, arroz e milho do Rio Grande do Sul

Segundo ele, a porção noroeste do Rio Grande do sul já está com a colheita na reta final, enquanto na parte ao sul há mais áreas por colher, "e é onde a preocupação é maior nesse momento".

"Claro que quem ainda tem soja na região noroeste para colher acaba sendo prejudicado, mas boa parte já foi retirada do campo antes dessa onda de chuva mais recente", pontuou.

Um corretor de grãos em Passo Fundo disse que cerca de 40% da soja ainda não foi colhida no sul do Rio Grande do Sul, enquanto no norte cerca de 80-90% da safra já foi colhida.

Antes das chuvas, a produção de soja do Rio Grande do Sul estava prevista para crescer quase 70%, para cerca de 22 milhões de toneladas, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em dado do mês passado. No milho, a safra estava estimada em mais de 5 milhões de toneladas, alta de 37,5%, com o Estado se recuperando da seca da temporada passada.

No final de semana, as chuvas diminuem, dando uma trégua entre domingo e segunda. Porém, disse o meteorologista da Rural Clima, uma nova frente fria deve se formar no Sul entre 6 e 7 de maio, e a partir do dia 9 novas chuvas estão previstas para o Rio Grande do Sul.

"Volumes menores, mas qualquer chuva em solo extremamente encharcado já é caos."