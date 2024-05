Desabamento de estrada no sul da China deixa 48 mortos, diz mídia estatal

(Reuters) - O número de mortos no desabamento de um trecho de uma via expressa na província de Guangdong, na China, que fez com que os veículos caíssem por uma encosta, subiu para 48, com o trabalho de resgate dificultado por deslizamentos de terra, informou a mídia estatal nesta quinta-feira.

A estrada desmoronou na madrugada de quarta-feira, o primeiro dia do feriado de cinco dias do Primeiro de Maio, quando milhões de pessoas viajam pelo país.

O desmoronamento, provocado por uma forte chuva, ocorreu por volta das 2h10 da manhã na via expressa Meizhou-Dabu, informou a agência de notícias Xinhua, acrescentando que 17,9 metros da estrada cederam e causaram a queda de 23 veículos. Outras 30 pessoas ficaram feridas, segundo a agência.