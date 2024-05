ESPECIAL-Como criminosos dos Bálcãs se tornaram os principais fornecedores de cocaína da Europa

A região dos Bálcãs é uma península no sudeste da Europa que se estende do Mar Adriático ao Mar Negro. Embora as definições geográficas sejam diferentes, os países amplamente considerados como Estados dos Bálcãs incluem Albânia, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Croácia, Kosovo, Montenegro, Macedônia do Norte, Sérvia, Eslovênia e Romênia. As autoridades dizem que a longa história de navegação marítima, contrabando e migração da região tem sido fundamental para a ascensão dos traficantes.

Esta reportagem baseia-se em milhares de páginas de registros policiais, relatórios de inteligência e documentos judiciais da Europa, dos EUA e da América Latina, bem como em entrevistas com mais de duas dúzias de autoridades de ambos os lados do Atlântico. O material retrata os traficantes dos Bálcãs como um grupo empreendedor de especialistas em logística, inseridos em todos os elos da cadeia de suprimento de cocaína, uma posição que os tornou indispensáveis para outros grupos que buscam transportar cargas para fora da América do Sul.

Os criminosos dos Bálcãs "estão mais do que felizes em trabalhar com israelenses, holandeses, suecos, dominicanos, tríades chinesas", disse o ex-funcionário da DEA. "Eles trabalham, na verdade, com qualquer um." No entanto, eles têm se mantido longe dos EUA, disse ele, dissuadidos pelo domínio dos cartéis mexicanos e pelo policiamento norte-americano mais rígido.

A ascensão das gangues dos Bálcãs aos escalões superiores do comércio global de cocaína faz com que a polícia tenha dificuldade para acompanhar o ritmo. As apreensões de cocaína na Europa Ocidental e Central atingiram um recorde de 315 toneladas métricas em 2021, de acordo com os dados mais recentes do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC, na sigla em inglês), superando as 250 toneladas apreendidas nos EUA. A pureza da cocaína da Europa aumentou constantemente na última década, disse o UNODC, em um sinal de sua abundância.

Na Europa, as mortes relacionadas às drogas agora rivalizam com o terrorismo como a principal ameaça à segurança da União Europeia, de acordo com a comissária de Assuntos Internos do bloco, Ylva Johansson.

No ano passado, o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, alistou o Exército de seu país para ajudar a reprimir a violência de gangues ligadas ao narcotráfico, que incluiu ataques a bomba e assassinatos de crianças. Em março, as autoridades gregas desmantelaram uma gangue dos Bálcãs, supostamente responsável por mais de 60 assassinatos em toda a Europa na última década. No mesmo mês, as ruas de Bruxelas foram sacudidas por vários tiroteios que supostamente envolviam a máfia albanesa.