Justiça Eleitoral determina remoção de vídeo em que Lula pede votos a Boulos no Dia do Trabalhador

"A permanência do vídeo na rede pode macular a paridade entre os possíveis candidatos ao pleito vindouro, especialmente porque, além da extemporaneidade do ato de campanha, se trata de um 'cabo eleitoral' de considerável relevância", disse o juiz Almeida Sorci.

Na tarde desta quinta, o vídeo foi removido do canal do presidente no Youtube, que tem quase 1,4 milhão de inscritos.

Durante o evento no feriado de quarta, Lula fez um explícito pedido de voto a Boulos (PSOL).

"Esse, esse rapaz, esse jovem, esse jovem, ele está disputando uma verdadeira guerra aqui em São Paulo. Ele, ele está disputando com o nosso adversário nacional, ele está disputando contra o nosso adversário estadual e ele está disputando contra o nosso adversário municipal", disse.

"Ele está enfrentando três adversários e por isso eu quero dizer para vocês, ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no Boulos para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. E eu vou fazer um apelo, cada pessoa que votou no Lula em 89, em 94, em 98, em 2006, em 2010, em 2018, em 2022, dizem votar no Boulos para prefeito de São Paulo", reforçou Lula, ao lado do pré-candidato.

Em sua conta no X, o Partido Novo comentou a decisão liminar. "É só o começo: queremos que Boulos e Lula também sejam responsabilizados", disse.