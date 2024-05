Polícia da Califórnia intervém para desmantelar acampamento de protesto pró-palestino na UCLA

Um grupo bem menor de manifestantes agitando bandeiras israelenses pediu à polícia que fechasse o acampamento, gritando: "Ei, ei, ho-ho, a ocupação tem que acabar".

Antes de entrar no local, a polícia pediu aos manifestantes, por meio de repetidos anúncios em alto-falantes, que desocupassem a zona de protesto, que ocupava uma praça do tamanho de um campo de futebol entre o auditório Royce Hall, com duas torres, e a biblioteca principal da universidade.

CONFRONTO

A UCLA cancelou as aulas do dia após um violento confronto entre os ocupantes do acampamento e um grupo de contra-manifestantes mascarados que fizeram um ataque surpresa na noite de terça-feira.

Os ocupantes do acampamento de protesto ao ar livre, montado na semana passada, haviam permanecido pacíficos antes do confronto, no qual os dois lados trocaram golpes e borrifaram spray de pimenta um no outro.

Membros do grupo pró-palestino disseram que fogos de artifício foram atirados contra eles e que foram agredidos com bastões e paus. As autoridades da universidade culparam "instigadores" pelos distúrbios e prometeram uma investigação.