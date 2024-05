Pseudo-estado da guerrilha complica busca pela paz na Colômbia

O EMC, que entrou em negociações de paz com o governo de Petro no ano passado, herdou a prática de construção de pseudo-estado de seu antecessor, as Farc, que se desmobilizaram sob o acordo de paz de 2016. Atualmente, esse é o terceiro maior grupo armado da Colômbia.

Cerca de 13.000 pessoas se desmobilizaram sob o acordo das Farc, o qual determinou que os líderes do grupo enfrentassem investigações de crimes de guerra, mas outros grupos armados - incluindo gangues criminosas, dissidentes como o EMC e os rebeldes do Exército de Libertação Nacional (ELN) - permanecem ativos, contando com cerca de 17.600 membros entre eles.

Petro prometeu acabar com o conflito de 60 anos, que matou 450.000 pessoas, por meio de novos acordos de paz, mas ele está enfrentando obstáculos significativos, incluindo a suspensão parcial de um cessar-fogo com o EMC.

"A escola é para as comunidades, para as crianças que precisam dela", disse Calarcá antes de inaugurar o prédio, cujas 12 salas de aula, sala de informática, dormitórios e outras instalações superam as de muitas escolas rurais da Colômbia.

Camilo González, negociador-chefe do governo nas conversações com a EMC, disse que tais iniciativas aconteceram porque o Estado não estava presente.

"Se a infraestrutura está sendo construída ilegalmente, é porque legalmente isso não acontece", afirmou ele.