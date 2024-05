Suíça diz que Rússia ainda não está convidada para cúpula sobre guerra na Ucrânia

ZURIQUE (Reuters) - O governo da Suíça disse nesta quinta-feira que "nesta etapa" a Rússia não está entre as dezenas de países convidados para uma cúpula a ser realizada no país em meados de junho com o objetivo de ajudar a promover a paz no conflito entre Moscou e a Ucrânia.

O governo suíço, que está convidando mais de 160 delegações, disse que sempre demonstrou abertura para convidar a Rússia. No entanto, Moscou tem repetidamente sublinhado que não tem interesse em participar das discussões iniciais, acrescentou.

"A Suíça está convencida de que a Rússia deve estar envolvida nesse processo", disse o governo suíço em um comunicado. "Um processo de paz sem a Rússia não é possível."