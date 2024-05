Thomson Reuters eleva projeção para 2024 com resultado da receita do 1º trimestre

As ações subiam 5,27%, a 219,40 dólares canadenses, em Toronto, às 12h33 (horário de Brasília), rumo à maior alta intradiária desde agosto de 2021, segundo dados da plataforma Workspace da LSEG.

A Thomson Reuters relatou receita trimestral de 1,88 bilhão de dólares, acima do total de 1,74 bilhão de dólares registrado no mesmo período do ano anterior e contra expectativa de Wall Street de 1,85 bilhão de dólares no trimestre, mostraram dados da LSEG. A empresa também elevou seu dividendo anual para 2,16 dólares.

A Thomson Reuters disse que seu lucro operacional aumentou 10%, chegando a 557 milhões de dólares, um pouco abaixo das expectativas de 559 milhões de dólares, enquanto seu lucro ajustado por ação, excluindo itens não recorrentes, foi de 1,11 dólar por ação. Wall Street esperava 0,95 dólar por ação.

O presidente-executivo da Thomson Reuters, Steve Hasker, disse em uma entrevista após a empresa divulgar seus resultados que estava otimista de que os investimentos em IA seriam recompensados com o tempo, mas acrescentou que ainda era cedo demais e "muito cedo para declarar vitória".

Hasker citou a boa aceitação de novos produtos baseados em IA, incluindo o CoCounsel, um assistente de IA inicialmente voltado para profissionais da área jurídica, que agora está sendo implementado para outros clientes nos segmentos de mídia, tributário, risco e fraude.

A Thomson Reuters, que disse ter agora um orçamento de 8 bilhões de dólares para adquirir empresas focadas principalmente, mas não exclusivamente, em IA, fechou dois acordos no trimestre. São eles a Pagero, empresa de automação comercial sediada na Suécia, e a World Business Media Unit, uma empresa de mídia do setor de seguros.