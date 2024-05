Biden expande acesso a seguro saúde federal para imigrantes "sonhadores"

Por Ted Hesson

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, permitirá que alguns imigrantes ilegalmente levados aos EUA quando crianças acessem seguros de saúde administrados pelo governo federal, disse a Casa Branca nesta sexta-feira, abordando uma questão delicada para as eleições de novembro.

Com a medida, a expectativa é que cerca de 100.000 integrantes sem cobertura da Ação Diferida para a Chegada de Jovens (Daca, na sigla em inglês), se inscrevam no Mercado de Serviços de Saúde e no Programa Básico de Saúde, ambos criados pela Lei de Cuidado Acessível, disse o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos.