Campanha de Biden lança novos anúncios sobre aborto voltados para homens latinos

A campanha gastará mais de 1 milhão de dólares em mídia hispânica somente em maio, e mais nos próximos meses. Os planos para a campanha publicitária não tinham sido informados anteriormente.

A campanha de Biden busca aproveitar uma vantagem financeira antecipada sobre o republicano Donald Trump para reforçar o apoio em declínio entre os principais blocos eleitorais do presidente, incluindo a comunidade latina que favoreceu o democrata por mais de 30 pontos em 2020.

Assim como outros americanos, os eleitores latinos dizem aos pesquisadores que estão especialmente preocupados com a economia dos EUA, que apresentou aumento de preços juntamente com crescimento estável após a pandemia de Covid-19.

Em eleições anteriores, os democratas sempre trabalharam para atrair os eleitores latinos em questões econômicas. Os latinos têm duas vezes mais chances do que os americanos em geral de se identificarem como católicos, de acordo com o Pew Research Center, e alguns têm opiniões socialmente mais conservadoras do que outros eleitores democratas.

Mas a equipe de Biden aponta para dados que mostram a preocupação entre os eleitores latinos e outros sobre uma série de questões, incluindo o que a campanha de Biden chama de "liberdade reprodutiva".

Os latinos representam quase um terço da população do Arizona e de Nevada, dois Estados especialmente competitivos na eleição presidencial de 2024.