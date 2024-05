Corpos são encontrados no México onde turistas de EUA e Austrália desapareceram, dizem fontes

Por Lizbeth Diaz

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - Autoridades mexicanas localizaram três cadáveres no Estado da Baja Califórnia, onde um turista norte-americano e dois australianos foram dados como desaparecidos, conforme três fontes com conhecimento da investigação.

Os irmãos australianos Callum, 33 anos, e Jake Robinson, 30, e o norte-americano Carter Rhoad, 30, foram vistos pela última vez em 27 de abril, de acordo com o gabinete da procuradoria da Baja Califórnia. Anteriormente, promotores haviam se referido ao norte-americano como Jack Carter Rhoad.