Esqueletos sem mãos e pés são encontrados em "Toca do Lobo" de Hitler

"Todos se perguntavam o que poderia ter acontecido ali... Tentamos pensar em algo, mas nada razoável nos vem à mente", disse ele. "Não sabíamos com o que estávamos lidando. Seriam alguns rituais ocultos de fanáticos do Terceiro Reich? Não temos a menor ideia."

Ele acrescentou que não está claro se os esqueletos datam da Segunda Guerra Mundial ou se foram enterrados lá posteriormente.

Sebastian Trapik, vice-diretor de educação e promoção do turismo do Distrito Florestal de Srokowo, a agência do governo polonês responsável pelo local, disse à Reuters que os corpos foram encontrados enterrados logo abaixo do chão em uma parte do local onde antes havia um piso de madeira.

Daniel Brodowski, porta-voz do gabinete do promotor na capital da província vizinha, Olsztyn, disse que uma investigação foi aberta e que os investigadores forenses examinaram os corpos sob supervisão policial.

A "Toca do Lobo" serviu como um dos quartéis-generais militares de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial e consistia em cerca de 200 estruturas que cobriam uma área de 250 hectares. O local foi destruído pelas forças nazistas alemãs antes de se retirarem no início de 1945 para evitar que caísse nas mãos do Exército Vermelho soviético que se aproximava.

O que restou dos bunkers, abrigos e quartéis na floresta de Gierloz, no nordeste da Polônia, agora pode ser visitado por turistas. A casa de Goering, que comandou a então Força Aérea alemã, Luftwaffe, e se tornou o oficial militar mais graduado da Alemanha e o sucessor designado de Hitler, está em grande parte em decadência.