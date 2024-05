Munição desaparecida na Colômbia é "significativamente" menor do que a divulgada pelo presidente

Por Luis Jaime Acosta

(Reuters) - A quantidade de munição e armas desaparecidas do Exército da Colômbia é bem menor do que os números divulgados pelo presidente Gustavo Petro nesta semana, de acordo com um relatório militar visto pela Reuters, que também contradiz suas afirmações sobre a perda de mísseis antitanque israelenses.

Petro afirmou na terça-feira que mais de 1,6 milhão de balas desapareceram de duas bases militares nas províncias de Cundinamarca e La Guajira, além de milhares de munições explosivas, dois mísseis Spike e 37 mísseis Nimrod.