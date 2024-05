Polícia francesa retira estudantes pró-palestinos de universidade após manifestação

A universidade ficou fechada durante o dia nesta sexta-feira, com uma forte presença policial em torno de seu prédio principal.

O gabinete do primeiro-ministro Gabriel Attal disse que os manifestantes foram evacuados de 23 instituições de ensino superior em todo o país na quinta-feira, acrescentando em um comunicado: "Em contraste com o que vemos no exterior, principalmente do outro lado do Atlântico, nenhum acampamento de protesto permanente (...) foi estabelecido na França".

A Sciences Po tornou-se o epicentro dos protestos estudantis franceses contra a guerra, que se espalharam por toda a França, mas permaneceram em escala muito menor do que os vistos nos Estados Unidos.

"Há um nível de raiva e insatisfação que já existia há algum tempo e (a guerra de Gaza) foi a faísca que causou esse enorme incêndio que, no momento, as elites políticas não sabem como extinguir", disse Clement Petitjean, professor de estudos norte-americanos da Universidade de Sorbonne.

Na quinta-feira, o diretor da Sciences Po, Jean Basseres, rejeitou as exigências dos manifestantes de rever suas relações com as universidades israelenses, o que levou os manifestantes a se manterem firmes.

Jack, um estudante da Sciences Po que disse ser um dos ocupantes de um dos principais prédios da universidade, afirmou que os manifestantes recusaram um ultimato dos funcionários da instituição para desocupar grande parte do prédio e restringir seu movimento a uma área menor.