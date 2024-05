Primeiro-ministro da Georgia rejeita críticas de EUA e UE a projeto sobre "agentes estrangeiros"

TBILISI (Reuters) - O primeiro-ministro da Georgia, Irakli Kobakhidze, rejeitou nesta sexta-feira críticas de Estados Unidos e União Europeia a um rascunho de projeto de lei que trata de “agentes estrangeiros”, dizendo que os adversários dele não estavam dispostos a participar de uma discussão significativa.

O rascunho da legislação, tramitando pelo parlamento da Georgia, exigiria que organizações que recebem mais de 20% do seu financiamento do exterior se registrassem como agentes sob influência estrangeira, um requerimento que os adversários criticam dizendo ser autoritário e inspirado no Kremlin.

Milhares de manifestantes foram às ruas novamente nesta sexta-feira expressar oposição, aproximando-se da sede do partido governista Sonho Georgiano e, em seguida, participando de uma missa da Sexta-Feira Santa, antes do domingo de Páscoa ortodoxo.