Procuradoria do TPI pede fim da intimidação de seus funcionários

AMSTERDÃ (Reuters) - A procuradoria do Tribunal Penal Internacional pediu nesta sexta-feira o fim do que chamou de intimidação de seus funcionários, dizendo que tais ameaças poderiam constituir uma ofensa contra o tribunal permanente de crimes de guerra do mundo.

Na declaração publicada na plataforma de mídia social X, a procuradoria do TPI disse que todas as tentativas de impedir, intimidar ou influenciar indevidamente suas autoridades precisam cessar imediatamente. Acrescentou que o Estatuto de Roma, que descreve a estrutura e as áreas de jurisdição do TPI, proíbe essas ações.

A declaração, que não mencionou nenhum caso específico, ocorre após críticas israelenses e norte-americanas à investigação do TPI sobre supostos crimes de guerra cometidos durante o conflito entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza, um enclave palestino.