Rússia promete "vingança devastadora" se Ucrânia atacar ponte da Crimeia

Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, listou declarações e publicações em mídias sociais de autoridades da Ucrânia e de países membros da União Europeia que, segundo ela, sugerem que a ponte está na mira de Kiev.

Em 1º de maio, o embaixador da Ucrânia na ONU, Sergiy Kyslytsya, publicou no X o que chamou de "lista de 6 tipos principais de pontes para 2024" com um conjunto de imagens.

A imagem final, rotulada como "Kerch", o nome da cidade da Crimeia em uma das extremidades da Ponte da Crimeia, foi deixada em branco, talvez sugerindo que ela seria destruída.

Alguns diplomatas e autoridades do Leste Europeu publicaram conteúdo semelhante.

"A ponte da Crimeia está mais uma vez na mira", disse Zakharova em uma coletiva de imprensa.

"Os preparativos para um ataque a ela, que é difícil de acreditar, estão sendo realizados abertamente, com bravatas ostensivas e com o apoio direto e descarado do Ocidente."