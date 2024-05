Taiwan diz que aviões chineses cruzaram linha mediana, China realiza exercícios de combate

O Ministério da Defesa, em sua atualização matinal diária sobre as atividades chinesas nas últimas 24 horas, informou que 14 aeronaves militares chinesas cruzaram a linha mediana do Estreito de Taiwan, chegando a 76 km da cidade portuária de Keelung, no norte de Taiwan, onde fica uma importante base da Marinha.

A linha mediana servia anteriormente como uma fronteira não oficial entre os dois lados, mas as aeronaves militares chinesas agora a cruzam regularmente. A China afirma que não reconhece a existência da linha.

Taiwan disse na quinta-feira que a China havia realizado uma "patrulha conjunta de prontidão de combate" perto da ilha pela segunda vez em uma semana.

O Ministério da Defesa da China não respondeu às ligações pedindo comentários na sexta-feira. O país está no meio do feriado do Dia do Trabalho.

Na quinta-feira, o Comando do Teatro Oriental do Exército de Libertação Popular da China, que é responsável pela área ao redor de Taiwan, mostrou fotos em sua conta na mídia social WeChat de navios realizando o que chamou de exercícios de combate de desembarque.

Não disse quando ou onde exatamente os exercícios ocorreram, mas mostrou imagens de armas montadas em navios abrindo fogo e operando em formação.