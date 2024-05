Turquia suspende comércio com Israel até cessar-fogo permanente em Gaza

Por Ceyda Caglayan

ISTAMBUL (Reuters) - A Turquia anunciou na sexta-feira que não retomará o comércio com Israel, no valor de 7 bilhões de dólares por ano, até que um cessar-fogo permanente e ajuda humanitária sejam garantidos em Gaza, o primeiro dos principais parceiros de Israel a interromper o comércio por causa do conflito.

A "atitude intransigente" de Israel e a piora da situação na região de Rafah, no sul de Gaza - onde Israel ameaçou lançar uma nova ofensiva - levaram a Turquia a suspender todas as exportações e importações, disse o ministro do Comércio, Omer Bolat.