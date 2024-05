Estudantes de Irlanda e Suíça se juntam à onda de protestos contra guerra em Gaza

O presidente do sindicato dos estudantes, Laszlo Molnarfia, publicou uma foto de bancos empilhados na entrada do prédio que abriga o Book of Kells, um manuscrito iluminado criado por monges celtas em aproximadamente 800 d.C.

O Trinity College afirmou que restringiu acesso a alunos, funcionários e moradores para garantir a segurança e que a exibição seria fechada neste sábado.

Em Lausanne, cerca de 100 estudantes ocuparam um prédio para apoiar as demandas, que incluem o fim da cooperação científica com Israel.

"Palestinos estão morrendo há mais de 200 dias, mas não estamos sendo ouvidos", disse um manifestante à televisão suíça neste sábado.

A universidade afirmou que a ocupação poderia continuar até segunda-feira, se não atrapalhasse o trabalho no campus.

(Reportagem de Padraic Halpin em Dublin e Paul Arnold em Zurique)