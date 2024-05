Exercícios militares da Otan mostram preparação para possível conflito com Rússia, diz Moscou

MOSCOU (Reuters) - Os exercícios militares de quatro meses da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) perto das fronteiras da Rússia, conhecidos como Steadfast Defender, são prova de que a aliança está se preparando para um possível conflito com a Rússia, disse uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo neste sábado.

A porta-voz, Maria Zakharova, rejeitou as acusações feitas pela Otan nesta semana de que a Rússia está envolvida em ataques híbridos contra seus Estados-membros, dizendo que se tratava de "desinformação" enganosa com o objetivo de distrair as pessoas das atividades da aliança.

Em comunicado, ela afirmou que foi a Otan que travou uma guerra híbrida com a Rússia ao apoiar a Ucrânia com armas, inteligência e finanças.