Negociadores do Hamas começam conversas por trégua em Gaza; chefe da CIA também vai ao Cairo

Taher Al-Nono, autoridade do Hamas e conselheiro do chefe do Hamas, Ismail Haniyeh, disse que reuniões com mediadores egípcios e cataris começaram e que o Hamas estava lidando com suas propostas com "seriedade e responsabilidade totais".

No entanto, ele reiterou a demanda do grupo de que qualquer acordo inclua a retirada de Israel de Gaza e o fim da guerra, condições que Israel já rejeitou anteriormente.

"Qualquer acordo precisa incluir nossas demandas nacionais; o fim completo e permanente da agressão, a total e completa retirada da ocupação da Faixa de Gaza, o retorno dos deslocados a suas casas sem restrições e um acordo verdadeiro de troca de prisioneiros, além da reconstrução e do fim do bloqueio", disse uma autoridade do Hamas à Reuters.

Uma autoridade israelense sinalizou que a posição central do país sobre isso não mudou, dizendo que "Israel, sob nenhuma circunstância, concorda em encerrar a guerra como parte de um acordo para libertar nossos reféns".

A guerra começou após o Hamas chocar Israel com um ataque em 7 de outubro, no qual 1.200 pessoas morreram e 252 reféns foram levados, segundo as contagens israelenses.

Mais de 34.600 palestinos foram mortos -- 32 deles nas últimas 24 horas -- e mais de 77.000 foram feridos na operação militar, segundo o Ministério da Saúde de Gaza. O bombardeio devastou grande parte do enclave costeiro.