Real Madrid é campeão espanhol após vitória do Girona sobre o Barcelona por 4 x 2

Por Fernando Kallas

MADRI (Reuters) - O Real Madrid estendeu seu recorde de títulos do Campeonato Espanhol para 36 neste sábado, após o Girona bater o Barcelona por 4 x 2, um resultado que deixou o time de Carlo Ancelotti com uma vantagem insuperável no topo da tabela.

O Real Madrid, que perdeu apenas uma vez pela liga espanhola nesta temporada, tem uma vantagem de 13 pontos sobre o segundo colocado Girona, com o Barcelona caindo para terceiro, a quatro partidas do fim.