Sobe para 56 número de mortos por chuvas no RS, há 67 desaparecidos

O temporal também provocou deslizamentos de terra e o rompimento de parte da estrutura da barragem da usina de geração de energia 14 de Julho, na bacia do Rio Taquari-Antas, em Cotiporã, na Serra Gaúcha.

As autoridades também alertaram para o risco de rompimento de uma barragem da Represa de São Miguel, na cidade de Bento Gonçalves, e determinaram as saídas de pessoas que moram em áreas que podem ser afetadas.

Na capital Porto Alegre, a Defesa Civil alertou a população para a condição do Rio Guaíba, que recebeu expressivos volumes em razão das fortes chuvas e ultrapassou sua cota de inundação. Todos os acessos ao centro histórico da cidade foram bloqueados devido a alagamentos.

O governo gaúcho decretou estado de calamidade pública e a concessionária Fraport, que administra o aeroporto internacional de Porto Alegre, anunciou na noite de sexta a suspensão das operações de pouso e decolagem no local "devido ao elevado volume de chuvas que atingem o Rio Grande do Sul nos últimos dias, e para garantir a segurança de funcionários e passageiros".

O desastre afetou mais de 377 mil pessoas e deixou mais de 24 mil desalojadas, além de 74 pessoas feridas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) há previsão de mais chuvas no norte do Estado e as autoridades têm feito apelos para que as pessoas que moram em áreas de risco deixem suas casas e procurem abrigo em locais seguros.

"É muito dramático o que nós estamos vivendo, então é muito, muito importante que as pessoas atendam os nossos alertas", disse o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), em transmissão ao vivo nas redes sociais na manhã deste sábado.