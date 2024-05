Dezenas de manifestantes são presos em fim de semana de protestos nas universidades dos EUA

Por Maria Caspani

(Reuters) - A polícia prendeu no sábado pelo menos 25 manifestantes pró-Palestina e desmontou um acampamento na Universidade da Virgínia, disse a universidade em um comunicado, enquanto os campi dos EUA se preparam para mais turbulências durante as celebrações de formatura.

As tensões aumentaram no campus da UVA em Charlottesville, onde os protestos foram em grande parte pacíficos até a manhã de sábado, quando policiais com equipamento de choque foram vistos em um vídeo se movendo em um acampamento no gramado do campus, algemando alguns manifestantes com braçadeiras e usando o que parecia para ser spray químico.