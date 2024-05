Polícia de Israel faz batida em escritório da Al Jazeera após ordem de fechamento da emissora

A Al Jazeera classificou a medida como uma "ação criminosa" e rejeitou a acusação de que a rede ameaçava a segurança israelense como uma "mentira perigosa e ridícula" que coloca seus jornalistas em risco. Afirmou também que se reserva o direito de "prosseguir com todas as medidas legais".

A rede tem criticado a operação militar de Israel em Gaza, de onde tem reportado 24 horas por dia durante a guerra.

"O canal de incitamento Al Jazeera será fechado em Israel", publicou Netanyahu nas redes sociais após a votação unânime do gabinete.

O Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos também criticou o fechamento.

"Lamentamos a decisão do gabinete de fechar a Al Jazeera em Israel", disse o órgão na rede social X. "Uma mídia livre e independente é essencial para garantir transparência e responsabilização. Agora, mais do que nunca, dadas as limitações de reportagem em Gaza. Liberdade de expressão é um direito humano. Nós pedimos que o governo revogue o banimento."

(Por Ari Rabinovitch em Jerusalém e Ali Sawafta em Ramallah)