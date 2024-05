Chefe da AIEA busca supervisões nucleares mais rígidas no Irã

Por Francois Murphy

VIENA (Reuters) - O chefe do órgão de vigilância nuclear da ONU, Rafael Grossi, viajou para o Irã nesta segunda-feira na esperança de reforçar a supervisão de sua agência sobre as atividades atômicas de Teerã após vários contratempos, mas analistas e diplomatas dizem que ele tem influência limitada e precisa ter cuidado com promessas vazias.

A decisão do ex-presidente dos EUA Donald Trump, em 2018, de abandonar um acordo histórico entre o Irã e as principais potências, que trocava restrições nucleares por alívio de sanções, fez com que o acordo se desfizesse. Desde então, o Irã acelerou seu enriquecimento de urânio e reduziu a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica.