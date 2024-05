EUA avaliam resposta do Hamas sobre cessar-fogo em Gaza e a discutirão com aliados

Por Humeyra Pamuk

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos estão estudando a resposta do Hamas a uma proposta de cessar-fogo e a discutirão com aliados no Oriente Médio nas próximas horas, disse a jornalistas o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, nesta segunda-feira.

Uma autoridade israelense afirmou que não foi fechado acordo de cessar-fogo, apesar do grupo militante palestino Hamas anunciar nesta segunda-feira que aceita proposta de mediadores do Egito e do Catar, após semanas de negociações intermitentes para uma pausa temporária nos combates e a libertação de reféns para Israel.