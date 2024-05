EUA impõe sanção a empresas marítimas colombianas por suposto transporte de migrantes

Por Ted Hesson

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos emitiram sanções de visto contra executivos de várias empresas marítimas colombianas supostamente ligadas ao transporte ilegal de migrantes através da fronteira entre Colômbia e Panamá, disse uma autoridade sênior dos EUA nesta segunda-feira.

O anúncio foi vinculado a uma reunião de autoridades do Hemisfério Ocidental na Guatemala, com foco tanto no apoio aos migrantes quanto no aumento da fiscalização na região, segundo um acordo conhecido como Declaração de Los Angeles.