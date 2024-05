Futuro de cessar-fogo em Gaza é incerto, e Israel promete continuar operação em Rafah

O Hamas disse em um breve comunicado que o seu chefe, Ismail Haniyeh, informou mediadores do Catar e do Egito que o grupo aceitou a proposta deles por um cessar-fogo.

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse posteriormente que a última proposta de trégua do Hamas não cumpre as demandas de Israel, mas que irá enviar uma delegação para se reunir com os negociadores e tentar um acordo.

Em comunicado, o gabinete de Netanyahu acrescentou que seu gabinete de guerra aprovou a continuidade da operação em Rafah.

"O gabinete de guerra decidiu por unanimidade que Israel continue a operação em Rafah para exercer pressão militar sobre o Hamas e avançar com a libertação dos nossos reféns e outros objetivos da guerra", afirmou o comunicado.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu que Israel e Hamas "façam o esforço extra necessário para chegar a um acordo", segundo seu porta-voz.

Sob condição de anonimato, uma autoridade israelense afirmou que a proposta aceita pelo Hamas é uma versão diluída de uma oferta egípcia e incluía elementos que Israel não poderia aceitar.