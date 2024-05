Israel começa a esvaziar parte de Rafah, Hamas denuncia "escalada perigosa"

Pouco depois do meio-dia em Gaza, várias explosões foram ouvidas no leste de Rafah, segundo os moradores e a mídia do Hamas, com um ataque aéreo que teve como alvo algumas casas onde surgiram linhas de fumaça e poeira.

Uma autoridade de alto escalão do Hamas, o grupo militante palestino que governa Gaza, disse que a ordem de retirada era uma "escalada perigosa" que teria consequências.

"A administração dos EUA, juntamente com a ocupação, é responsável por esse terrorismo", afirmou Sami Abu Zuhri à Reuters, referindo-se à aliança de Israel com Washington.

Os militares de Israel disseram que começaram a incentivar os moradores de Rafah a deixarem o local em uma operação de "escopo limitado". Não deram motivos específicos nem disseram se uma ação ofensiva poderia se seguir.

Alguns palestinos empilharam crianças e pertences em carroças de burro para iniciar a realocação, enquanto outros saíram em caminhonetes ou a pé pelas ruas transformadas em lama e poças pelas chuvas.

"Está chovendo muito e não sabemos para onde ir. Tenho me preocupado que esse dia possa chegar, agora tenho que ver para onde posso levar minha família", disse um refugiado, Abu Raed, à Reuters por meio de um aplicativo de bate-papo.