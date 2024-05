Juiz multa Trump novamente em julgamento criminal e adverte sobre pena de prisão

Na semana passada, Merchan multou Trump em 9.000 dólares por nove publicações nas mídias sociais que, segundo ele, violaram a ordem de silêncio.

Merchan falou enquanto Trump estava sentado na mesa do réu no tribunal de Nova York, no primeiro julgamento criminal de um ex-presidente dos EUA.

O julgamento criminal de Trump sobre pagamento secreto a uma atriz pornô, que está entrando em seu 12º dia, já contou com o depoimento de uma ex-assessora do ex-presidente e de um ex-editor de tabloide sobre as ações de Trump durante sua primeira candidatura presidencial para abafar histórias de comportamento sexual pouco lisonjeiro.

Os promotores de Nova York acusam Trump de falsificar registros comerciais para encobrir um pagamento de 130.000 dólares à estrela pornô Stormy Daniels, que alega ter tido um encontro sexual com ele em 2006. Trump se declarou inocente e nega ter tido relações sexuais com Daniels.

Trump reclama com frequência que a ordem de silêncio limita sua capacidade de apresentar seu caso aos eleitores para uma nova candidatura à Casa Branca.

Falando aos repórteres antes da sessão de segunda-feira, Trump se recusou a comentar sobre Cohen, seu ex-advogado que deverá ser uma testemunha importante no julgamento.