Macron e Von der Leyen pressionam Xi sobre comércio durante encontro em Paris

Macron disse que a Europa e a China estão em um momento histórico que exige a resolução de dificuldades estruturais, incluindo a obtenção de condições equitativas para as empresas.

"O futuro de nosso continente também dependerá muito claramente de nossa capacidade de desenvolver ainda mais, de forma equilibrada, nosso relacionamento com a China", disse ele enquanto os três se sentavam em uma mesa redonda no Palácio do Eliseu.

Minutos antes, Macron e Xi apertaram as mãos no pátio do palácio, enquanto a orquestra da Guarda Republicana tocava uma música de boas-vindas.

Macron tem a tendência de abraçar seus pares, mas não Xi. Dessa vez, ele apenas apertou o braço do líder chinês enquanto eles se cumprimentavam.

Em breves comentários públicos antes das discussões a portas fechadas, Xi respondeu que considera as relações com a Europa uma prioridade da política externa da China e que ambos devem manter o compromisso com a parceria.

"À medida que o mundo entra em um novo período de turbulência e mudança, como duas forças importantes neste mundo, a China e a Europa devem aderir ao posicionamento de parceiros, aderir ao diálogo e à cooperação", disse Xi.