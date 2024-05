Número de mortos por chuvas no RS sobe para 83; há 111 desaparecidos

Os eventos climáticos ainda afetaram mais de 850 mil pessoas e deixaram 276 feridos, segundo a Defesa Civil. No domingo, choveu em algumas regiões do Estado, dificultando os esforços de resgate em locais isolados ou de difícil acesso. De acordo com autoridades envolvidas nas buscas, mais de 20 mil pessoas já foram resgatadas.

Em reunião com autoridades locais e federais no domingo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assegurou ao governador gaúcho, Eduardo Leite (PSDB), que a burocracia da máquina pública não impedirá a chegada de recursos para reconstrução do Estado.

"Não haverá impedimento da burocracia para que a gente recupere a grandiosidade deste Estado", disse Lula dirigindo-se a Leite.

O presidente visitou o Estado pela segunda vez em poucos dias no fim de semana, acompanhado de ministros e dos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL); do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, além do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin.

Em suas falas na reunião, Lira e Pacheco prometeram que, já nesta segunda-feira, trabalharão em medidas legislativas para garantir a chegada de recursos ao Rio Grande do Sul, ao passo que Dantas assegurou que a corte de contas terá sensibilidade em entender o momento excepcional do Estado, que passa pela pior tragédia climática de sua história, ao fiscalizar o envio de recursos.

Leite, por sua vez, voltou a afirmar que o número de mortos pelas chuvas no Estado deve aumentar e classificou como "cenário de guerra" o momento vivido pelo Rio Grande do Sul. Ele também reiterou a necessidade de medidas excepcionais de "pós-guerra" para reconstruir o Estado.