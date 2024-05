Pessoas com duas cópias de gene de risco têm forma genética de Alzheimer, dizem cientistas

"Por meio desses dados, estamos dizendo que talvez essa seja uma forma genética da doença, e não apenas uma indicação de fator de risco", disse a jornalistas o coautor do estudo Sterling Johnson, do Centro de Pesquisa da Doença de Alzheimer da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, em uma reunião sobre o estudo.

Os cientistas sabem há três décadas que as pessoas com duas cópias da variante do gene APOE4 têm um risco significativamente maior de desenvolver a doença do que as pessoas com a versão mais comum do gene APOE, conhecida como APOE3. Cerca de 2% a 3% da população em geral, ou cerca de 15% das pessoas com Alzheimer, têm duas cópias da variante APOE4.

"Esse estudo acrescenta dados convincentes que sugerem que as pessoas com duas cópias desse gene têm quase certeza de desenvolver Alzheimer se viverem o suficiente, e que desenvolverão Alzheimer mais cedo do que as pessoas sem esse gene", disse a professora Tara Spires-Jones, pesquisadora de Alzheimer da Universidade de Edimburgo, que não participou do estudo.

O pesquisador Juan Fortea, da Universidade de Barcelona, e seus pares estudaram mais de 3.000 cérebros doados pelo Centro Nacional de Coordenação de Alzheimer dos EUA, bem como dados biológicos e clínicos de mais de 10.000 indivíduos de cinco conjuntos de dados em três países.

Eles descobriram que, aos 65 anos de idade, pelo menos 95% das pessoas com duas cópias da APOE4 -- conhecidas como homozigotas -- tinham níveis anormais de uma proteína relacionada ao Alzheimer chamada beta amiloide no fluido espinhal, e 75% tinham exames cerebrais positivos para amiloide.

Quase todos os homozigotos APOE4 do estudo tinham níveis mais altos de amiloide aos 65 anos de idade do que as pessoas que não tinham a variante de risco.