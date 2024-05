Rebeldes colombianos do ELN anunciam interrupção de suspensão de sequestros

BOGOTÁ (Reuters) - O grupo rebelde de esquerda colombiano Exército de Libertação Nacional (ELN) disse nesta segunda-feira que vai interromper a suspensão de sequestros diante da falta de cumprimento de acordos firmados durante as negociações de paz por parte do governo.

O grupo rebelde, que está em negociações de paz com o governo da Colômbia, disse que a decisão deve-se ao atraso na criação de um fundo com vários doadores para um processo de paz que tiraria o ELN das seis décadas de conflito armado no país.

"Até o momento, o fundo não foi criado e o governo demonstra pouca vontade de avançar nesse campo", disse o ELN em comunicado.