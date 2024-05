Reuters ganha dois prêmios Pulitzer por reportagem nacional e fotojornalismo em Gaza

Concedidos pela primeira vez em 1917, os prêmios Pulitzer anuais estão entre os de maior prestígio no jornalismo dos EUA.

Os fotógrafos da Reuters -- que muitas vezes trabalham sob grande risco para sua segurança pessoal -- produziram milhares de imagens que documentam a investida israelense contra o Hamas em Gaza, iniciada com o ataque do grupo militante na madrugada de 7 de outubro que matou 1.200 pessoas em Israel.

Desde então, a ofensiva de retaliação de Israel na Faixa de Gaza matou mais de 34.000 pessoas, incluindo muitas crianças, e deslocou a maioria de seus 2,3 milhões de habitantes. Quase metade da população sofre níveis catastróficos de fome, segundo o Programa Mundial de Alimentos.

As fotos vencedoras incluem uma imagem tirada em outubro pelo fotógrafo da Reuters Mohammed Salem que mostra uma mulher palestina embalando o corpo de sua sobrinha de 5 anos em Gaza. A mesma fotografia ganhou anteriormente o prestigiado prêmio World Press Photo of the Year de 2024.

A série da Reuters sobre Musk, "O Complexo Industrial de Musk", revelou uma série de lesões em trabalhadores e uma morte na empresa de foguetes de Musk, a SpaceX, além de maus-tratos a animais em sua empresa de implantes cerebrais, a Neuralink.

Além disso, a Reuters descobriu que a pioneira de carros elétricos Tesla encobriu defeitos perigosos, manipulou estimativas de autonomia de seus carros e compartilhou imagens confidenciais registradas pelos seus veículos sem o conhecimento dos motoristas. A série motivou a abertura de investigações nos EUA e na Europa e uma cobrança de medidas por parte de parlamentares norte-americanos.