Sob chuva e bombas, palestinos fogem de Rafah em busca de abrigo mais uma vez

"Estamos acordados desde as duas da manhã por causa do bombardeio, e acordamos de manhã com uma chuva torrencial, nos afogamos na chuva, nossas roupas e itens também — estamos nas ruas", disse Aminah Adwan, moradora do acampamento.

"Também acordamos com notícias muito piores, o chamado para se retirar de Rafah. Vai ocorrer o maior genocídio, vai ocorrer a maior catástrofe Rafah", disse ela.

Adwan fez um apelo aos países árabes que providenciem um cessar-fogo para salvar os civis.

Mais de 34.700 palestinos foram mortos e pelo menos 78.000 feridos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, na investida de Israel que começou após um ataque transfronteiriço do Hamas em 7 de outubro no qual 1.200 pessoas foram mortas e 252 feitas reféns, de acordo com as contagens israelenses.

Israel afirma que Rafah abriga milhares de combatentes do Hamas e, possivelmente, dezenas de reféns, e que a captura da cidade é fundamental para derrotar o Hamas e libertar os que ainda são mantidos como reféns.

"DEUS É NOSSO ÚNICO APOIO"