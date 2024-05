Biden condenará antissemitismo e exaltará liberdade de expressão em discurso no Capitólio

Seu discurso ocorre no momento em que a retaliação de Israel em Gaza já matou cerca de 35.000 pessoas, de acordo com autoridades de saúde do enclave, deixou muitos dos 2,3 milhões de palestinos da região à beira da fome e provocou protestos nos EUA exigindo que universidades e o governo de Biden retirem o apoio a Israel.

Na segunda-feira, Israel prometeu avançar com uma ofensiva contra Rafah, no sul de Gaza, que ameaça desencadear novas dificuldades para os palestinos.

Ao falar no Capitólio, em um discurso de abertura para a Comemoração Nacional Anual dos Dias de Lembrança do Museu Memorial do Holocausto dos EUA, Biden terá como objetivo esfriar um debate cada vez mais divisivo nos EUA sobre segurança judaica, sionismo, liberdade de expressão e apoio aos israelenses, no país com a maior população judaica depois de Israel.

Muitos judeus norte-americanos têm criticado os ataques israelenses em Gaza, liderando protestos contra as ações do governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e condenando o premiê no Congresso.

Enquanto isso, grupos de defesa relatam um aumento acentuado de ataques antissemitas nos EUA desde 7 de outubro, bem como de ataques antimuçulmanos. Alguns norte-americanos são a favor de políticas de tolerância zero que definam o antissemitismo de forma ampla, outros veem a ameaça de ataques contra judeus sendo usada para limitar críticas legítimas ao apoio dos EUA a Israel.

Biden, que na maioria das vezes tem evitado falar sobre as manifestações nas universidades ou os protestos sobre seu apoio a Israel que o têm perseguido durante meses, falará sobre o assunto pela segunda vez em cinco dias nesta terça-feira. Ele condenará o aumento do antissemitismo e, ao mesmo tempo, afirmará seu apoio à liberdade de expressão, disse sua porta-voz Karine Jean-Pierre aos repórteres na segunda-feira.