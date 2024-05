Em depoimento, estrela pornô diz que teve 'apagão' antes de sexo com Trump

A estrela de filmes adultos Stormy Daniels afirmou, em depoimento no julgamento criminal de Donald Trump nesta terça-feira, que ele teria dito que "essa é a única maneira de você sair do estacionamento de trailers", antes de fazer sexo com ela em uma suíte de hotel em 2006.

Daniels disse ao júri de Nova York que é filha de uma mãe solteira de baixa renda que passava dias fora de casa e que começou a trabalhar em clubes de striptease e em pornografia antes de conhecer Trump em um torneio de golfe em Lake Tahoe.

Na época um magnata imobiliário de Nova York, Trump era apresentador de um popular reality show chamado "O Aprendiz".