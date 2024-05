Estrela pornô Stormy Daniels vai depor nesta 3ª no julgamento de Trump sobre suborno

NOVA YORK (Reuters) - Stormy Daniels será chamada como testemunha no julgamento criminal de Donald Trump nesta terça-feira, de acordo com a equipe de defesa de Trump, preparando um confronto há muito esperado entre o ex-presidente dos Estados Unidos e a estrela pornô que diz que eles tiveram relações sexuais.

Daniels está no centro do primeiro julgamento criminal de um ex-presidente norte-americano. Os promotores dizem que Trump encobriu um pagamento de 130.000 dólares em suborno que seu ex-advogado Michael Cohen fez a Daniels no período que antecedeu a eleição de 2016.

Cohen disse anteriormente que Trump o orientou a pagar Daniels para que ela mantivesse silêncio sobre um encontro sexual que ela diz ter tido com Trump em 2006.