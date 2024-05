EUA estão retendo envios de armas a Israel há duas semanas, diz fonte

WASHINGTON (Reuters) - O governo do presidente dos EUA, Joe Biden, está retendo envios de armas a Israel há pelo menos duas semanas, disse uma fonte com conhecimento do assunto nesta terça-feira.

O site Politico, que publicou mais cedo a informação, citou uma autoridade norte-americana dizendo que Washington quer mandar uma mensagem política a Israel.

Os envios atrasados incluem kits de asa de pequeno diâmetro para bombas não guiadas, fabricados pela Boeing, que foram projetados para torná-las mais precisas, afirmou a fonte, acrescentando que várias vendas comerciais diretas para Israel que estavam em andamento também foram interrompidas.