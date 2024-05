Governo Biden deve perder prazo para relatório sobre uso de armas israelenses, dizem fontes

As garantias de Israel de conformidade com a lei dos EUA "não são confiáveis", disse o deputado Jason Crow, que na semana passada organizou uma carta endereçada a Biden com mais de 80 parlamentares democratas sustentando haver evidências suficientes de que Israel violou a lei internacional e obstruiu entregas de ajuda dos EUA para Gaza.

Nesta terça-feira, fontes disseram à Reuters que o governo de Biden está retendo certas remessas de armas para Israel, no que duas das fontes disseram ser uma aparente mensagem política para o aliado dos EUA.

O porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, disse em uma coletiva de imprensa nesta terça que o relatório NSM-20 ainda não estava concluído, mas que o departamento estava trabalhando "arduamente" para concluí-lo.

"É possível que ele se atrase um pouco, mas ainda estamos, neste momento, tentando concluí-lo até amanhã", disse ele.

O memorando proíbe qualquer beneficiário da assistência militar dos EUA de restringir a entrega de ajuda humanitária.

O prazo limite do relatório vence em meio à preocupação com a fome em Gaza e aos apelos dos Estados Unidos, de outros governos e de órgãos internacionais para que Israel evite uma grande ofensiva contra Rafah, cidade em Gaza que Israel considera o último reduto dos combatentes do Hamas, mas que também é o refúgio de mais de um milhão de civis palestinos deslocados.