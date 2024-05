Justiça suspende liminar que anulou sessão da Câmara de São Paulo sobre privatização da Sabesp

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo acolheu recurso da Câmara Municipal de São Paulo e suspendeu a liminar da 4ª Vara da Fazenda Pública que anulava os efeitos da votação em segundo turno na semana passada que aprovou a adesão da capital paulista à privatização da Sabesp.

O desembargador Fernando Antonio Torres Garcia, presidente do TJSP, afirma na decisão que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) não admite controle via Judiciário da tramitação de projetos de lei, e por isso decidiu pela suspensão da liminar até que a tramitação do processo seja concluída, de acordo com nota do governo do Estado de São Paulo.

O presidente da CMSP, vereador Milton Leite (União), disse em nota que a Casa "seguiu todo o rito legal na aprovação do projeto" e que "o Plenário foi soberano" na aprovação do projeto de lei, sancionado na quinta-feira passada pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).