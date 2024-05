Morre o chefe de propaganda norte-coreano que serviu aos três líderes

Kim morreu na terça-feira (horário local) aos 94 anos de idade, informou a agência de notícias oficial KCNA.

Ele fazia parte de um grupo central de autoridades leais que trabalharam para sustentar as três gerações de Kims, solidificando sua legitimidade com a linha de sangue de um líder revolucionário que fundou o Estado em 1945.

"Ele se dedicou a apoiar a jornada vitoriosa de construção de um poderoso país socialista, mantendo a poderosa ofensiva e o novo desenvolvimento na nova era em todas as esferas do trabalho ideológico do partido", disse a KCNA.

Kim é uma das poucas autoridades norte-coreanas que visitaram o Sul, liderando uma delegação fúnebre em 2009, após a morte do presidente Kim Dae-jung, que abriu uma era de reconciliação com Pyongyang.

Ele era particularmente próximo de Kim Jong-il, o pai do atual líder que morreu em 2011, e acredita-se que era seu "companheiro de bebida", disse o especialista em Coreia do Norte Michael Madden, do Centro Stimson, citando fontes.

(Reportagem de Jack Kim)