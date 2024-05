Pacientes e médicos fogem de grande hospital de Rafah, na Faixa de Gaza

Por Mohammad Salem

RAFAH (Reuters) - Médicos e pacientes com medo estão fugindo de um hospital em Rafah, enquanto as transferências de doentes e feridos por uma passagem de fronteira no Egito estão paralisadas devido à operação militar de Israel, disseram médicos e moradores nesta terça-feira.

O hospital Abu Yousef al-Najjar fica em uma área no sul de Gaza que o Exército israelense designou como zona de combate no conflito em que ataques israelenses repetidas vezes atingiram hospitais. Apenas um terço deles continua operacional. Israel justifica esses ataques dizendo que o Hamas os utiliza com propósitos militares -- uma alegação que tanto os funcionários dos hospitais quanto o Hamas negam.