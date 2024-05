Premiê da Índia deposita voto à medida que eleição no país chega na metade

Modi busca um raro terceiro mandato consecutivo em uma votação que coloca seu Partido Bharatiya Janata (PBJ) contra uma aliança de mais de duas dúzias de partidos de oposição. As pesquisas sugerem que ele obterá uma maioria confortável.

Modi votou no distrito eleitoral de Gandhinagar, onde seu número dois, o ministro do Interior, Amit Shah, é o candidato do PBJ.

Ele pediu aos cidadãos que participem ativamente do "festival da democracia", cuidando da saúde, uma vez que as temperaturas do verão continuam subindo em muitas partes do país.

Modi estava cercado por centenas de apoiadores e membros do partido, dando autógrafos e conversando com crianças a caminho da seção eleitoral.

A campanha de Modi começou com a apresentação de seu histórico econômico, medidas de bem-estar, orgulho nacional e popularidade pessoal.

O PBJ depende muito da popularidade do premiê, com sua imagem adornando tudo, desde sacos de arroz distribuídos aos pobres até grandes pôsteres em cidades e vilas.