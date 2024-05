Rússia e Ucrânia trocam acusações sobre uso de armas químicas

Rússia e Ucrânia não solicitaram formalmente à OPAQ que investigasse o suposto uso de armas químicas, afirmou.

Andriy Sybiha, primeiro vice-ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, disse que discutiu o uso de munição química pela Rússia no campo de batalha com o diretor da OPAQ, Fernando Arias, nesta terça-feira.

Sybiha informou Arias sobre a ratificação parlamentar de um acordo que "abre oportunidades para a organização de visitas de assistência técnica da OPAQ à Ucrânia", disse o ministério em um comunicado.

Na semana passada, os Estados Unidos disseram que a Rússia havia violado a proibição internacional de armas químicas supervisionada pela OPAQ ao usar o agente asfixiante cloropicrina contra tropas ucranianas e ao utilizar agentes de controle de distúrbios "como método de guerra" na Ucrânia.

Isso se seguiu às afirmações ucranianas em abril de que a Rússia havia aumentado o uso de gás lacrimogêneo nas trincheiras.

O Estado-Maior da Ucrânia disse em um comunicado no início deste mês que suas Forças Armadas registraram 1.891 casos de uso pela Rússia de "munição equipada com substâncias químicas perigosas" no ano até abril.