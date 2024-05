'Será a maior catástrofe': o pânico de palestinos em fuga de Rafah

"A ocupação israelense disse às pessoas para irem para Rafah, que é uma área segura. Hoje, eles estão nos dizendo para sairmos de Rafah. Para onde as pessoas irão?", disse um homem, Abu Ahmed.

Ahmed dava a entrevista em um campo de deslocados transformado em um conjunto de poças e lama pelas chuvas da noite anterior, agravando a miséria.

Israel ordenou que os palestinos se retirassem de áreas de Rafah na madrugada desta segunda-feira, aparentemente preparando-se para um ataque contra militantes do Hamas que se mantêm na cidade de Gaza, ao sul.

Mais de um milhão de pessoas desalojadas pelo conflito haviam buscado abrigo em Rafah. O Exército israelense disse a elas que se mudem para o que chamaram de "zona humanitária expandida" a 20 km de distância.

Enquanto as pessoas começavam a fazer as malas e a se mudar, já foram ouvidas explosões de ataques aéreos no leste de Rafah, com fumaça e poeira revelando um cenário assustador para a retirada forçada.