Colômbia reconhece facção dissidente do ELN como organização independente

BOGOTÁ (Reuters) - O governo da Colômbia reconheceu nesta quarta-feira como uma organização independente frente do grupo rebelde de esquerda colombiano Exército da Libertação Nacional (ELN) que rompeu com o comando central do grupo, tornando-se a primeira facção dissidente dos guerrilheiros.

A Frente Comunitária Sul, que opera na província colombiana de Narino, anunciou a separação do ELN na terça-feira, o que foi confirmado quase imediatamente por Pablo Beltrán, que chefia a delegação de paz do grupo rebelde.

“Consequentemente, (o governo) tratará esse grupo de Narino como uma organização distinta e independente da organização nacional, que está realizando negociações políticas”, afirmou o gabinete do comissário de paz do governo em um comunicado.